55 eserden oluşan üç sergiyi Dr. Sucuoğlu açtı

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Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Özbekistanlı resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov, Khasan Aminov ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait toplam 55 eserden oluşan 3 ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi'nde yer alan sergilerin açılışna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergilerin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı sanatçılar Nodir Shoabdurakhimov, Khasan Aminov ve Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi'nin benimsemiş olduğu 4'üncü Nesil Üniversite Modeli kapsamında yürüttüğü bilimsel, akademik ve sanatsal çalışmaların yanı sıra gelecek hedeflerinden de söz etti.