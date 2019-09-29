Yörükler 70 yıllık tarihi kara kovanda bal hasadı yapıyor

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MERSIN'IN Erdemli ilçesinde Sinan Topal isimli vatandaş, dedelerinden kalma 70 yıllık kara kovanda doğal bal üreterek ilk hasadını yaptı. Erdemli'ye 80 kilometre mesafede bulunan Gözeloluk Mahallesi Göktepe yaylası Armut ini mevkii 2 bin rakımda özel üretilen bal yaklaşık 17 kilo geldi. Kara kovanda üretilen organik balı, kilosu 500 liradan bir vatandaş tarafından satın alındı. Torosların zirvesinde kara kovanda hiçbir katkı kullanılmadan bal üreten Sinan Topal, dedesi Ali, babası Mehmet Kamil Topal'ın mesleğini yıllar sonra da olsa sürdürmek istediğini söyledi. Toroslar'da Yörük yaşamını yıllarca sürdüren atalarının hem keçi koyun yetiştirdiğini aynı zamanda gittikleri her yere kara kovanlarını da götürerek ilaç niyetine bal ürettiklerini belirten Topal şunları söyledi: "Atalarımın bir asır önce şifa niyetine doğal ortamda ürettiği ballarını neden ben üretemem diye düşündüm ve 70 yıl önce üretim yapılan kara kovanları tamir ederek önce Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) müdürlüğü arıcılık bölümü eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi'den kurs alarak üretime başladım. Atalarımın yaptığı bal üretimini artık ben sürdüreceğim. Torosların zirvesinde en kıymetli madeni çıkarttım o da kara kovandaki doğal baldır. Atalarımın kovanları koyduğu yerlere arılarımızı koydum. Tarihi kara kovanlarda ilk bal hasadını da yaptım. Torosların zirvesinde Kara kovanda bal üretmenin eşsiz zevkini yaşadım. İlk etapta 10 kovanla başladığım bal üretimini gelecek yıllara çoğaltarak sürdüreceğim. 70-80 yıllık kovanları bakımdan geçirerek 10 tanesinde üretime geçtik.70 yıl önce yapılan kara kovanlar katran ağaçlarından yapılmasından dolayı hiç çürüme ve bozulma yapmamış. Biraz bakımdan geçirilen kovanlara konulan arılardan bal bile aldık bu da bizleri mutlu etti. Hem bal ürettik hem geleneklerimizi yaşattık."