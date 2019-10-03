Melih ABİ: Altın Koza geldi geçti haberiniz oldu mu?

BUGÜN NELER OLDU

Altın Koza Film Festivali yıllardır yapılıyor.Ünlü sanatçılar Adana'ya gelir, en güzel filmlere ödüller verilir, Adana bu festivalle canlanırdı.Şimdi ne oldu?26.sı sessiz sedasız geçti!Ben bu kadar sönük geçeni ilk defa gördüm.Gündemi takip ettiğim için haberim oldu sadece.Hani çalışanların maaşları ödenemiyor ya para yok diye.Festival sırf birileri para kazansın diye yapıldı sanki.Çok ciddi bir paranın harcandığını duydum.Hem reklamı yok, Adana'ya bir getirisi yok.Kortej bile yapılmadı.Haliyle kimsenin haberi yok.Birileri para kazandı o kadar.Başkan Zeydan Karalar para yok diyor!Böyle sessiz sedasız bir etkinlik yapacaksan yapma başkan!Tasarruf tedbirleri mi yoksa paranın çarçur edilmesi mi festivali vurdu anlayamadık!Altın Koza'yı yıllardır takip ederiz.Hiç biri bu kadar sönük geçmemişti!Yazık oldu yılların en önemli Adana etkinliğine...Musalla mahallesi olarak bilinen Yeşil mahalle halkının ve bazı esnafların belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'dan istekleri var.Biz elçiyiz iletelim.Başkan ne yapar bilemem!Mehmet Tezgel, "Bizim burada her aile reisi, yani baba evine ekmek götürmek zorunda.Bir eve günde 6-8 ekmek giriyor.6 ekmek alsa 12.5 TL eder.Aya vurulduğu zaman bayağı yekün tutuyor.Belediye ucuz ve kaliteli ekmek imal ediyor.Ama bizler Musalla halkı olarak belediye ekmeğini alamıyoruz.Belediye ekmeği almak için SSK kavşağına kadar gitmek zorunda kalıyoruz.Belediye bizim mahalleye herkesin ulaşabileceği bir yere ekmek kulübesi koysun ve ekmek göndersin" diyor.Halkın ekmek meselesi bu başkan!Bunu da kulak arkası etme!Ekmek dar gelirli ailelerin önemli yiyeceği.Talebi dikkate al bari.