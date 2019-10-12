Barış Pınar’ına tam destek

BUGÜN NELER OLDU

meslek örgütleri ve sivil toplum kurumları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tam destek verdiklerini açıkladı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği için ciddi tehdit unsuru olan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı harekâtını destekliyoruz. Türk askeri hiçbir zaman işgalci olmamış, gittiği her yere barış ve huzur getirmiştir. Türkiye olarak amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, harekât oluşturulacak güvenlik koridoruyla bölgedeki insanların terör örgütlerinin elinden kurtarılacağını ve bölgenin barış koridoruna dönüşeceğini söyledi. Ünverdi, "Biziler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekâtının da sonuna kadar destekçisiyiz. Allah Şanlı Ordumuza, Kahraman Mehmetçiğimize güç versin, muzaffer kılsın" diye konuştu. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ile Nizip ve Kilis Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanları da yaptıkları ortak açıklamada, harekatın Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Ordumuzun yanındayız" görüşünü dile getirdi.