Bozyazı’da tehlikeli motosiklet sürmek yasak

BUGÜN NELER OLDU

Bozyazı ilçesinde Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, ilçedeki huzur ve güven ortamının devam etmesi için uygulayacağı üç ana başlıktan birisi olan, egzoz gürültüsü ile çevreye rahatsızlık veren, kask takmayan ve kurallara uymayan, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler ile mücadele konusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Güngör, kendisinin de motosiklet sürücüsü olduğunu hatırlatarak, kurallara uyan, kaskını takan ehliyetini ve eğitimini alan sürücülerin yanında olduğunu, aksi hareket eden sürücülerle sürekli mücadele içeresinde olacaklarını dile getirdi. Çevreye rahatsızlık veren motosikletlerle ilgili çalışma başlatılması yönünde ilgili birimlere talimat verdiğini çevreye rahatsızlık veren plakası ve kaskı olmayan motosikletlere işlem yapıldığını belirtti.