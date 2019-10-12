Çukurova diş hekimlerini uğurladı

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Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ant İçme ve Mezuniyet Töreni Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Dekan Prof. Dr. Serdar Toroğlu, Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını dönem birincisi Hanım Ezgi Arı yaptı. Dekan Prof. Dr. Toroğlu mezuniyetlerin her zaman özel olduğuna değinerek yaşamlarımızda bu anların çok önemli olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise Çukurova Üniversitesi olarak eğitimöğretim kadrolarında yer alan akademisyenlerin içselleştirdiği ilkelerin ve şiar edindiği değerlerin tüm öğrenciler tarafından benimsenmesinin daima temel hedefleri olduğunu söyledi. Öğrencileri topluma katkı sağlayan, hakkaniyet sahibi, liyakati önemseyen, aidiyet hissi yüksek, güvenilir bireyler olarak yetiştirmeyi ve bu özelliklere haiz biçimde mezun etmeyi ana sorumlulukları olarak kabul ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kibar, "Deneyimli ve hakikaten özverili bir akademik kadro tarafından özenle yetiştirilen sevgili mezunlarımız, İnsan hayatının en yüce değer olduğunu unutmayınız" dedi.