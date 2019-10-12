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Ordumuzun yanındayız

Kenti ve ülkesi için sayısız projeler hayata geçiren Çukurova , ’na, operasyona katılan askerlerin direk kullanacakları özel ürünlerden oluşan 1071 paket ile 20 jeneratör ile destek vermişti. Üyelerin katkısıyla hazırlanan yardım paketleri ve jeneratörler, Başkan başkanlığındaki 20 kişilik bir heyet tarafından, ’te konuşlanmış askerlerimize teslim edilmiş, sınırına giden Çukurova GİAD heyeti, Jandarma Özel Harekat’ta (JÖH) görev alan askerlerimizle de bir araya gelmişti.

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Ordumuzun yanındayız
TÜRKİYE Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Barış Pınarı Harekatı'nın barış koridorunun oluşturulması ve Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu söyledi. Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış getirip, huzuru sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yapan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Türkiye'nin bu harekatla terör koridorunu yok edip, barış koridorunu tesis etmeyi hedeflediğini kaydetti. Çukurova GİAD'ın Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimizi özel bir heyetle sınırda ziyaret ederek, destek veren ilk kurum olduğunu da hatırlatan Başkan Sakarya, "Teröre, teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ülkemizin sınırlarını terör odaklarından temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi, akabinde barış koridoru oluşturularak, bölgemize huzur ve barış getirilmesi açısından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı önemsiyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Sakarya, "Teröre karşı başlatılan bu operasyonlar, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Bu yılın başlarında ülkemizin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatan, dünyaca bilinen ve korku duyulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgemizde barış koridoru oluşturacaktır. Allah Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan, şanlı ordumuzun mensuplarını korusun, muzaffer eylesin. Çukurova GİAD'ın her üyesinin, Türk Halkı'nın kalbi, duaları Mehmetçiklerimizledir. Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin" dedi.

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