SASA’dan istihdama ve sosyal yaşama katkı

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ailesinin yeniden canlandırdığı SASA, ekonomiye katma değer yaratma, istihdam kapısı olmanın yanı sıra sosyal yaşama da kreş yaparak katkı verecek. Adana'nın en önemli Sanayi tesislerinden olan SASA, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren SASA, kreş yaparak kadının çalışma hayatına katılımına katkı sunacak. SASA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, kent ekonomisine katma değer katan, istihdam yaratan SASA'nın sosyal projelerle de kentte yaşayan insanlara hizmet ettiğini anımsattı. Her zaman halka hizmet eden yöneticilerle birlikte olduklarını ifade eden Şeker, "Sosyal sorumluluk projesi olarak kreş yapma sözü vermiştik şimdi yerine getireceğiz" dedi.