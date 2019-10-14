Hibüskus çayından resim sergisi açtı

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ukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ressam Mustafa Çapar piyasada kırmızı çay olarak bilinen hibüskus çayından yaptığı boyadan çizdiği resimlerden oluşan sergi açtı. Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi'nde 23 resmin yer aldığı sergisindeki çizimleri tuval üzerine yaptığını belirten Mustafa Çapar, eserlerini Adanalılarla paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi. Çapar, "Çeşitli iklim koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisi gıda olarak tüketiminin yanı sıra iplik ve kumaş yapımında da kullanılmaktadır. Ülkemizde bamya çiçeği, Jamaika gülü, gülhatmi gibi farklı isimlerle bilinir" dedi.