Sarıçam’da ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti

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BUGÜN NELER OLDU

dana'daSarıçam Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen muhtaç ailelere her gün sıcak yemeklerinin evlerine kadar götürüldüğünü, sayının ise toplamda 148 hanede 400 kişi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu uygulamayı göreve geldiklerinden kısa bir süre sonra başlattıklarını belirterek, yaşlı ve bakıma muhtaç, yemek yapacak durumları olmayan ailelere sıcak yemek yardımının kapılarına kadar götürüldüğünü söyledi. Başkan Uludağ," Belediye olarak yemek dağıtımında önceliği, sağlık sorunlarından ya da diğer problemlerden dolayı evde yemek pişiremeyen ailelere veriyor. Her gün 3 çeşit yemeği kapısına kadar giden aileler durumdan oldukça memnunlar. Vatandaşımıza yardım etmek Belediye olarak bizim en büyük görevimiz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz titiz ve uzun süren bir çalışma sonucunda ihtiyaç sahibi aileleri belirledi" dedi.