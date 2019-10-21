Şadi, yapay kalp nakli ile yaşama bağlandı

BUGÜN NELER OLDU

nakli gerektirecek kadar ileri derecede kalp yetmezliği bulunan, Girne Con Kahve sahibi Çetin Şadi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen yapay kalp nakli operasyonlarının 5.si Çetin Şadi'ye uygulandı. İleri derecede kalp yetmezliği ile mücadele eden Çetin Şadi'nin son bir yıl içinde kalbinin 3 kez durması nedeniyle kalp nakli kaçınılmaz oldu. Koma halinde iken ailesinin onayı ile yapay kalp nakli ameliyatına alınan Çetin Şadi, geçirdiği operasyon sonrası günlük hayatına devam edebiliyor. Uzun yıllardır kalp hastası olan ve ileri derecede kalp yetmezliği bulunan ülkemizin tanınmış simalarından Çetin Şadi, sürekli yaşadığı ritim bozukluğu şikayetiyle hayatına devam ediyordu. Sık sık kalbi duran ve her seferinde hayata yeniden döndürülen Çetin Şadi'ye bu süre zarfında anjiyo, stent ve kalp pili implantasyonu tedavileri uygulanmış ancak bu tedaviler geçici rahatlama sağlamaktan ileriye gidememişti. İleri derecede kalp nakli adayı olan Çetin Şadi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu.