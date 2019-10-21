Vali Demirtaş, Sanayi Kampüsü’nü inceledi

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası öncülüğünde verimlilik yolunda Adana sanayisinin yalın dönüşümü ile Sanayi 4.0'a geçiş için önemli fırsatlar sunacak olan Adana Metal Sanayi Sitesi'nde yapılması planlanan "Sanayi Kampüsü ve İnovasyon Merkezi" projesinin yer alacağı alanda incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, KOSGEB Adana Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Eren, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, ADASO Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı inceleme gezisinde "Sanayi Kampüsü" içinde yer alması planlanan "Kobi Yetkinlik ve Digital Dönüşüm Merkezi", "İnovasyon Merkezi", "Tasarım Merkezi" ve "Mesleki Eğitim Merkezi"nin kurulacağı alanları yerinde incelendi. Vali Demirtaş, yaptığı değerlendirmede günümüz koşullarında teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini ifade etti. Bilgi düzeyi yüksek, işine hâkim, öz güveni ve çalışma performansı yüksek, güvenilir ve daha önceden deneyim kazanmış, kendini geliştirmiş eleman sayısını artırmak için mesleki eğitim merkezi ve model fabrika çalışmaları gibi projelerin ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda önem arz ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, ülkemiz ve kentimiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan bu tür çalışmaların daima destekçisi olacaklarını ifade etti ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Zeki Kıvanç'ın kampüsün kuruluş süreci, model fabrika çalışmaları ve yürütülmekte olan projeleri anlattı. Ülkenin sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik örnek olacak önemli bir projeye başladıklarını belirten Kıvanç "Odamız öncülüğünde yapılacak olan bu proje ile bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik örnek olacak önemli bir adım atacağız. Kurulacak olan merkez diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak" dedi.