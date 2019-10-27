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taraftarlarından ’e moral ziyareti

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Alanyaspor taraftarlarından PÖH’e moral ziyareti
ALANYASPOR'UN Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması için Gaziantep'e giden taraftarlar, Kilis Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'ne moral ziyaretinde bulundu. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görev yapan özel harekat polisleri ile sohbet eden Yörükler Grubu adına, grup lideri Hilmi Güney ve Norveçli taraftar Charlotte Erga, şube amirine Alanyaspor forması hediye etti. Kilis PÖH Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Şimşekler Grubu lideri Fatih Aslan ve üyeleri ise Suriye sınırında 'Bir ölür, bin diriliriz' yazan pankart açarak, asker ve polisimize destek mesajı verdi.
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Alanyaspor taraftarlarından PÖH’e moral ziyareti
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