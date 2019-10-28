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Hatay’ın sevgisi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Hatay’ın CZN sevgisi
Hatay mutfağını Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtan ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'a Hatay'da üçüncüsü düzenlenen Zeytin Festivali'ne katıldı. Hayranları CZN Burak ile fotoğraf çekilme yarışına girince izdiham yaşandı. Altınözü ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel zeytin ve zeytinyağı festivali ilgi gördü. Kendisi de Hataylı olan ve CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir de festivale konuk oldu. Hazırladığı birbirinden güzel yemeklerle sosyal medyada 12 milyon takipçiye ulaşan Özdemir Hatay'da yoğun bir ilgiyle karşılandı.
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Hatay’ın CZN sevgisi
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