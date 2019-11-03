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Canpolat’tan Tarihin Başkentine çağrı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Canpolat’tan Tarihin Başkentine çağrı
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi; sahip olduğu değerleri ile Ankara'daki Fuarda adeta şov yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tüm dünya insanlarını tarihin başkentine davet etti. Başkan Canpolat, "Dünya'da bilinen en eski kalıntıdan bile yaşlı konumda olan Göbeklitepe, insanlığın sıfır noktasıdır. Bu aslında tüm dünyanın Şanlıurfa kökenli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle tüm dünya insanlarını asıl kökenleri olan Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum" dedi.
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Canpolat’tan Tarihin Başkentine çağrı
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