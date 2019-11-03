Emnıyet müdürü Aktaş çocuklarla uçurtma uçurdu

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, model uçak kursunda eğitim gören çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliğine katılarak çocuklara birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklarla top oynayan Emniyet Müdürü Aktaş, daha sonra minik kursiyerlere sertifikalarını verdi. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ndeki polislerle bolca zaman geçiren çocuklar, "Polis ağabey ve ablalarımızla beraber uçurtma uçurduk, top oynadık ve piknik yaptık. Unutamayacağımız çok güzel bir gün geçirdik" dedi.

MODEL UÇAK KURSU

Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan 220 çocuğa model uçak kursu eğitimi verildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü (TDP) ve Türk Hava Kurumu'nun (THK) ortaklaşa yürüttüğü 2 haftalık kursu tamamlayan çocuklara uçurtma şenliği düzenlendi. Yaşları 7 ila 12 arasında değişen minik kursiyerler, yaptıkları model uçakları ve hediye edilen uçurtmaları uçurmaları için Seyhan Baraj Gölü kenarına getirildi.

"GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şenliğe geldi. Aktaş, çocuklarla birlikte uçurtma uçurduktan sonra onlarla birlikte sucuk ekmek yedi. Çocuklarla top oynayan Emniyet Müdürü Aktaş, daha sonra model uçak kursuna katılan minik kursiyerlere sertifikalarıyla birlikte çeşitli hediyeler verdi. Polis ağabey ve ablalarıyla bol bol zaman geçiren çocuklar, "Uçurtma uçurduk, top oynadık ve piknik yaptık. Unutmayacağımız çok güzel bir gün geçirdik" diyerek mutluluklarını dile getirdi.