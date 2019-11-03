Kardeş şehirden Silifke’ye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

-Bergkamen kardeş şehir Belediye Başkanı Ronald Schaefer ile eşi, Başkan Yardımcısı Thomas Hartl ile eşi ve Tercüman İbrahim Çeliktaş, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanvekili Sadık Altunok, "İki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmamız dün olduğu gibi bugün de en iyi şekilde devam etmektedir. Bergkamen ve Silifke kardeş şehir heyetlerinin birbirlerini ziyaret etmeleri ve yaşadıkları kentlerle ilgili fikir alış verişinde bulunmaları, iki ülke insanları arasındaki dostlukların gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.