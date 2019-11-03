Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kardeş şehirden Silifke’ye ziyaret

Kardeş şehirden Silifke’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Kardeş şehirden Silifke’ye ziyaret
ALMANYA-Bergkamen kardeş şehir Belediye Başkanı Ronald Schaefer ile eşi, Başkan Yardımcısı Thomas Hartl ile eşi ve Tercüman İbrahim Çeliktaş, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanvekili Sadık Altunok, "İki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmamız dün olduğu gibi bugün de en iyi şekilde devam etmektedir. Bergkamen ve Silifke kardeş şehir heyetlerinin birbirlerini ziyaret etmeleri ve yaşadıkları kentlerle ilgili fikir alış verişinde bulunmaları, iki ülke insanları arasındaki dostlukların gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeş şehirden Silifke’ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN