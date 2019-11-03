Savunma sanayisi Türkiye’yi geliştirir

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ağırladı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen panelde HKÜ öğrencileriyle buluşan Demir, Türk savunma sanayisinin önemli bir yere geldiğini belirterek, "Zırhlı araçlarımız operasyon bölgelerinde hem emniyetiyle hem de ateş gücüyle çok yönlü bir şekilde alanda kendini hissettiriyor" dedi. Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı programda, Barış Pınarı Harekâtı'na değinen Demir, savunma sanayinde gelişme göstermenin şart olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Demir, "En önemli kaynağımızın insan olduğunu unutmamalıyız. İnsan kaynağı, bir ülkenin geleceğinin kaygılarla yaşanmasını engelleyen bir güçtür. Bu nedenle üniversite öğrencilerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bilim ve teknolojide gelişmeliyiz. Çünkü savunma sanayinin yolu bu alanlardan geçiyor. Biz bu yarışta, 'iyi ama yetmez' düşüncesinden hareket ediyoruz. Çünkü her an bulunduğumuz konumun üstüne çıkmayı hedeflemek zorundayız" diye konuştu. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen de, "Üniversitemiz savunma sanayiinde kullanılan teknolojileri de bilgi sistemine dâhil eden bir yaklaşım içindedir. Savunma sanayinin geliştirilmesi rolünü üstlenen Savunma Sanayi Başkanlığı, içinde bulunduğumuz kritik dönemler için de hayati sorumlulukları üstlenmiştir. Üstlenmeye de devam edecektir" dedi.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, son yıllarda üniversiteye 150 milyon liranın üzerinde yaptıkları yatırımın önemli kısmının AR-GE merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezi, sağlık bilimleri laboratuvarları ve 3 bin 500 kişi kapasiteli gösteri, spor ve sanat merkezini kapsadığını söyledi. Kalyoncu, "Üniversite yönetimi olarak Büyükşehir Belediyesi ve OSB ile birlikte Teknokent kurulumuna da başladık" diye konuştu.