Savunma sanayinin yeni gözdesi: DERMAN

BUGÜN NELER OLDU

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege, Mersin'deki fabrikada geliştirilen 8x8 zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman'ın çok sayıda ülkeden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ege, Koluman Otomotiv Endüstri'nin, yerli imkânlarla ürettiği 8x8 zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman için Sırbistan ve Cibuti satın almak için girişimlerde bulunurken, Belarus'tan da teknolojik işbirliği teklifi geldiğini kaydetti. Ege, "Ülkemizde, Osmanlı'da II. Abdülhamit reformları ile başlayan ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında altyapısı oluşturulan savunma sanayii, özellikle 2002 yılından itibaren gelişerek varlığını sürdürmektedir. Uzun bir süreç geçiren bu sektör, geçmiş dönemlerde hükümetler tarafından yeterli olarak desteklenmemiş ve dışa bağımlı bir yapı teşekkül etmiştir. Bugün ne mutlu ki savunma sanayiinin önemini idrak eden bir yönetim anlayışımız vardır. Gerçekten de 2023 hedefinin temel taşlarından biri, milli savunma sanayii olmuştur" dedi. Ege, "Derman'la ilgili ilk çalışmalarımız TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başladı. Derman, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi. Bunun yanında Derman baz bir araç ve 8x8 olduğu gibi, 10x10, 8x6 da olabilir ve çok farklı amaçlarla da kullanılabilir. Araç, NATO sertifikasına sahip olduğundan, NATO ordularının satışına da sunulabilecek" dedi. Mersin'deki fabrikada Derman'ın geliştirilmesi için büyük kaynak harcandı. Bu tamamen öz kaynaklarla yapıldı. Artık seri üretime hazırız. Seri üretim olması için de buna yönelik bir yaklaşım olması lazım. Yurt içinde bir talep olduğu takdirde seri üretime başlayacağız. Bir yandan da IDEF'de görüşmelerimiz oldu" dedi. Ege, "Adana-Tarsus-Mersin hattı ve Çukurova Bölgesi, savunma sanayii için değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Bu bölge gerek yetişmiş iş gücü, gerekse jeopolitik konumu açısından Marmara Bölgesi yanında ikinci bir milli savunma sanayii merkezi olabilir. Kaldı ki Akkuyu Nükleer Santral Projesi de yakın zaman içinde, Mersin'in Silifke ilçesinde faaliyete geçecektir" dedi