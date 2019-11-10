Koyunları çalındı gözyaşlarına boğuldu

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Adana'dageçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 59 yaşındaki Ayşe Akgül'ün 50 koyunundan 40'ı çalındı. Akgül, gözyaşları içerisinde, "Benim tek geçim kaynağım oydu. Oğlumu evlendirecektim. Yüreğim yanıyor" dedi. Olay 7 Kasım Perşembe günü 03.00 sıralarında Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Dağcı Mahallesi 5851 sokakta meydana geldi. Geçimlerini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 64 yaşındaki Hasan Ali ve Ayşe Akgül'ün 50 koyunundan 40'ı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Durumu fark eden çift koyunlarını aramaya çıktığında ise 4 kilometre uzaklıkta Suluca Mevki'inde 50 koyundan 10'unu buldu. Bunun üzerine çift durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hırsızları aramaya başladı.