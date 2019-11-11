Öğrenciler Ata’ları için kupaya koştu

BUGÜN NELER OLDU

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) "10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Anlama Etkinlikleri" kapsamında, İSTE Beden Eğitimi Bölüm Başkanı ve Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Sıtkı Kahvecioğlu'nun koordinasyonu ile Bireysel Sporlar Topluluğu tarafından Merkez Kampüste hazırlanan parkurda "Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi. Merkez Kampüs Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi önünden başlayan koşu, Rektörlük girişinde son buldu. Erkekler, kadınlar ve personel olarak 3 kategoride yapılan koşuda dereceye girenler, yapılan ödül töreniyle madalyalarını aldılar. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törende verildi