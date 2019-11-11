Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğrenciler Ata’ları için kupaya koştu

Öğrenciler Ata’ları için kupaya koştu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Öğrenciler Ata’ları için kupaya koştu
İSKENDERUN Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) "10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Anlama Etkinlikleri" kapsamında, İSTE Beden Eğitimi Bölüm Başkanı ve Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Sıtkı Kahvecioğlu'nun koordinasyonu ile Bireysel Sporlar Topluluğu tarafından Merkez Kampüste hazırlanan parkurda "Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi. Merkez Kampüs Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi önünden başlayan koşu, Rektörlük girişinde son buldu. Erkekler, kadınlar ve personel olarak 3 kategoride yapılan koşuda dereceye girenler, yapılan ödül töreniyle madalyalarını aldılar. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törende verildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler Ata’ları için kupaya koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN