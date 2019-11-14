Sanayinin çırakları geleceğin yıldızları

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ADANA'DA Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenenprojesi, ilk iki takımın müsabakası ile başladı.'nda başlayan ilk maça'ın vuruşu ile start verildi. Yüreğir Kültür Merkezinde açılış töreni ve malzeme dağıtımı yapılmasının ardından Sümer Öğrenci Yurdu Halı Sahası'ndaarasında oynanan ilk müsabakada;'nın attığı 1 gole karşılık, Meslek Eğitim-2 takımı 13 gol atarak rakibine karşılık farklı bir şekilde mağlup oldu.Turnuvanın ikinci maçında ise Aslanlar Takımı, Çıraklar Takımını 6-4 yenerek turnuvaya devam etme şansını yakaladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, "Amacımız bu proje ile yapacağımız sportif faaliyetle gençlerimizi yorucu, meşakkatli çalışma programlarından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve onlara eğlenceli bir ortam hazırlamaktır" dedi.