Recep Atakaş: Türkiye’de denizciliği geliştirmeliyiz

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İskenderun ilçesinde hayırsever işadamı Recep Atakaş Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi için 2008 yılında yaptırdığı Sefa Atakaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin onarımı ve atölye yapımı için Hatay valiliği ile protokol imzaladı. İskenderun Çalışma Ofisinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Rahmi Doğan "Yapılacak yatırım yaklaşık 3-4 milyon lira tutarında olacaktır" şeklinde konuştu. Hayırsever işadamı Recep Atakaş ise Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan'ı örnek göstererek ülke olarak denizcilik sektöründe Yunanistan'ın dahi gerisinde olduğumuza vurgu yaptı ve denizcilik sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Atakaş, "Karar vermemizdeki en büyük etken şu oldu. Yunanistan dünya denizcilik sektöründeki payı % 10 iken Türkiye'nin bu payı %1 Yunanistan bizden on kat fazla alıyor bunun tam tersi olması lazım bu durum bizim denizcilik lisesi yapmamızda büyük etken oldu" dedi.