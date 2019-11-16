Şarkıcı Fatih Bulut’a soruşturma açıldı

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bir asker eğlencesine katılan şarkıcı Fatih Bulut havaya ateş açtığı için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulut, Niğde'de de katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etmesi üzerine soruşturma açıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak Adli Makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.