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Guinness’e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Guinness’e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı
ADANA'DA geçtiğimiz ay düzenlenen Lezzet Festivali'nde, 233.6 metre şişte et pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kebapçı başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı. Kentte geçen 4-6 Ekim tarihleri arasında 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Ciğerci Ulaş isimli kebapçı tarafından "Tek şişte et pişirme" rekoru 233,6 metreyle kırıldı.
Kebapçı ise bu başarısını pastacı Can Montana'ya 70 santimetre yüksekliği 1 metre 40 santimetre uzunluğunda kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı.
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Guinness’e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı
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