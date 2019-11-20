Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gültak, MGC’nin yeni yönetimini ziyaret etti

Gültak, ’nin yeni yönetimini ziyaret etti

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Gültak, MGC’nin yeni yönetimini ziyaret etti
AKDENİZ Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığı'na seçilen R. Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. MGC yeni yönetimini tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Mustafa Gültak, Eski Bakan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın selamlarını iletti. MGC Başkanı Kaya Tepe, "Geçmişte görev alan arkadaşlarımızın bize devrettiği bayrağı daha da yukarılara taşımaya çalışacağız. Yönetimimiz, geçmiş ile geleceği harmanlayan bir yönetim oldu. Bizler, ahde vefaya inanan insanlarız. Bu anlamda, geçmişten aldığımız tecrübeyi, yeni yönetimde bulunan genç arkadaşlarımızla harmanlayıp daha güzel bir yönetim şekli oluşturmaya çalışacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gültak, MGC’nin yeni yönetimini ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN