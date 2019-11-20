Gültak, MGC’nin yeni yönetimini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığı'na seçilen R. Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. MGC yeni yönetimini tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Mustafa Gültak, Eski Bakan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın selamlarını iletti. MGC Başkanı Kaya Tepe, "Geçmişte görev alan arkadaşlarımızın bize devrettiği bayrağı daha da yukarılara taşımaya çalışacağız. Yönetimimiz, geçmiş ile geleceği harmanlayan bir yönetim oldu. Bizler, ahde vefaya inanan insanlarız. Bu anlamda, geçmişten aldığımız tecrübeyi, yeni yönetimde bulunan genç arkadaşlarımızla harmanlayıp daha güzel bir yönetim şekli oluşturmaya çalışacağız" dedi.