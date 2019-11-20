Şehit annesine hakaret eden şoföre 11 yıl isteniyor

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ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, otobüs şoförü Eren Güngör katıldı. Şehit annesi Zübeyde Tura ise katılmadı. Mahkeme hakimi, şehit annesi Zübeyde Tura'nın Tufanbeyli ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla alınan ifadesinin geldiğini söyledi. Şehit annesi Tura, ifadesinde şunları anlattı: "Otobüse torunumla bindim. Torunumun ücretini ödedim. Ben de şehit ailesi kartımı gösterdim. Ancak, hem benim hem de torunumun ücretini kesmiş. Şoföre neden böyle yaptığını sordum, vatana bir şehit verdiğimi söyledim. Kendisine askere gidip gitmediğini sorduğumda bana askere gittiğini söyledikten sonra, 'Ne yapayım şehit verdiysen, ancak beleş binin başka bir şey yok, ben de vergi ödüyorum, devlet bunun parasını bana vermek zorunda' dedi. Şehit yakını olmama rağmen benden 2,5 lira ücret aldı. Daha sonra verdiğim 2,5 lirayı tekrar bana verdi. Sanıktan şikayetçi değilim, bir zararım yoktur."