BUGÜN NELER OLDU

, geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, "Boğazını kestikten sonra başında ölmesini bekledim" dedi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya, Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi, Mersin Barosu'nun yanı sıra Gaziantep, Adana ve Hatay barolarının kadın hakları merkezlerini temsilen 40'a yakın avukat katıldı.