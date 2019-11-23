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polis oldu

Emniyet Müdürü , önemli konuklarını ağırladı. Polislik mesleğini çok seven bir günlüğüne polis oldu

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Engelli ve hasta çocuklar polis oldu
Adana'da polislik mesleğini çok seven engelli ve hasta çocuklar bir günlüğüne polis olurken, çocukları Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş makamında ağırladı. Adana'da bir rehabilitasyon merkezine gelen ve bir özel hastanede tedavi olan bazı çocuklar polislik mesleğini çok sevdiklerini, polis olmak istediklerini 155 polis imdat hattını arayarak söyledi. Bu durum Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a aktarıldı. Bunun üzerine Aktaş, engelli ve hasta çocukların bir günlüğüne polis olma hayalini gerçekleştirdi. Çocukları makamında kabul eden Aktaş onlara polis kıyafeti giydirdi. Ayrıca Aktaş çocuklara hediyeler verdi. Hayalini gerçekleştiren çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi.
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Engelli ve hasta çocuklar polis oldu
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