Öğretmenler Hasan Kalyoncu’da buluştu

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRMER) ve Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi (KÜYMER) iş birliğiyle "Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Öğretmen Eğitimi" semineri düzenlendi. Gaziantep'te çalışan öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen etkinliğe, öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan programa Gaziantep'te görev yapan öğretmenler büyük katılım sağladı. Öğrenme stillerinin öğretmen tarafından öğrenciye aktarılmasını ele alan seminerin açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üy. ve Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi Müdürü Cemre Tatlı yaptı. Eğitim'de çağdaş yaklaşımların anlatıldığı programda, değişen bilginin eğitim ve öğretime olan etkisi üzerine sunumlar, uzman konuşmacılar tarafından yapıldı. Öğretmen olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, "Öğretmen olmak ayrıcalıklı bir alan. İçinde sanatı bilimi barındıran bir meslek. Böyle olunca mesleğin ötesine geçiyor. Ama iki şey devinim (hareket) halinde. Bunlardan biri bilgi, bir tanesi de bilginin yeni nesillere nasıl aktarıldığı. Meslekler arasında en şanslı meslek öğretmenliktir. Öğretmenlik ömür boyu, kendini değiştiren, yenileyen, yenilemek zorunda olan bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitem adına çok mutluyum" dedi. HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ise, "Biz heyecanla coşkuyla buradayız. Bu paylaşım eğitim çalışmasına katılımınız bizim için oldukça manidar. Üniversitemiz genç bir üniversite ama gönlü çok büyük bir üniversite. Motivasyonu da çok fazla. Verimli bir seminer olmasını diliyorum" diye konuştu.