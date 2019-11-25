24 Kasım’da 24 öğretmenden 24 resim

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA24 görsel sanat öğretmeni 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla karma resim sergisi açtı. Ayfer Yılmaz, Alişer Avcı, Dünyanur Bekar, Engin Buga, Esra Baydar, Erdal Yalçın, Hüseyin Yılmaz, Kenan Tanburoğlu, Ümit Meşe, Mehmet Emre, Nermin Levent, Oktay Asiltürk, Özcan Aydemir, Seyhan Göztepe, Serap Özergin, Serap Sevim, Songül Kınık, Sibel İnci, Sinem Alparslan Asiltürk, Sevilay Menekşe Aydınlı, Yonca Doğbay Dinç, Zeynep Pazarcı ve Zübeyde Depeli'nin eserleri Adana Ressamlar Derneği (ADR) Sanat Galerisi'nde açıldı. ARD Başkanı öğretmen Hüseyin Yılmaz, "Adana'da görev yapan 24 görsel sanatlar öğretmeni arkadaşımız ile beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına bu karma resim sergisini düzenledik. Her arkadaşımızı eserde kendi becerisini, farklı teknik, form ve plastik anlayışı doğrultusunda bütünsel etkileriyle sanat üretimin gerçekleştirmiştir. Kendimiz de sanat üretiminde bulunduğumuz zaman öğrencilerimizi daha iyi anlayıp yönlendirebileceğimize inanıyoruz" dedi.