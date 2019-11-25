Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Özel harekatçılar kan bağışında bulundu

Özel harekatçılar kan bağışında bulundu

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Özel harekatçılar kan bağışında bulundu
KİLİS'TE, Polis Özel Hareket (PÖH) timinde görev yapan polisler, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar. Öncüpınar Konteyner Kentte bulunan Barış Pınarı Hareketi görev gücü biriminde Kilis ve dışarıdan gelen PÖH timlerinde görev yapan polisler, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Barış Pınarı Hareketi Göreve gücü persoeli ile Polis Özel Hareket timlerinde görev yapan polis memurlarına 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına destek vererek, kan bağışında bulundukları için teşekkür ettiğini ifade ederek, " Gerek vatan savunmasında gerekse Suriye'de sivil vatandaşların huzur ve barışı içerisinde yaşaması için çalışan PÖH timlerinde görev yapan polislerimiz kan bağında bulundular. Bu anlamlı bağışlarından dolayı kedilerine teşekkür ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel harekatçılar kan bağışında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN