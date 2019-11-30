Erhan ÖZMEN: Organize işler bunlar…

BUGÜN NELER OLDU

Belli ki başkanı, yönetimi, meclisi, personeli organize çalışmışlar bu işte. Çünkü öyle bir iki kişinin çabası ile olacak iş değil bu.Kapıdaki güvenlik görevlisinden tepedeki yöneticisine kadar herkesin işin içinde olduğu bir sistem kurulduğu aşikâr… Organizasyon dışında kalan ama etkileşimde oldukları herkesi de bu sistemin içine çeken altyapılar oluşturmuşlar.Neden mi bahsediyorum?Gaziantep Ticaret Odası'nın yaptıklarından bahsediyorum…Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğinde düzenlenen 28. Kalite Kongresindesahiplerini bulurken en prestijli ödüllerden biri GTO aracılığıyla Gaziantep'in oldu.Ticaret Odamız, 28. Kalite Kongresinde" ödülünü alarak Türkiye'de bu başarıyı gösteren ilk ve tek ticaret odası oldu.Nedir bu EFQM, mükemmellik vs. diyorsanız aslında bu bir yönetim modeli. Kısa adı EFQM olan Avrupa Kalite Yönetim Vakfı' nın geliştirdiği bir model.Hem de boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir model.Dünyada 30 binden fazla kuruluş yönetim modeli olarak bunu seçmiş ve uyguluyor.Hatta sevgili Başkan Tuncay Yıldırım'ın ifade ettiği gibi sadece işinize değil özel yaşamınıza da adapte edebileceğiniz bir kültür, bir toplam kalite hareketiŞehrimize böyle prestijli bir ödül kazandırdığı için değerli başkanı ve ekibini canı gönülden, yürekten tebrik ediyor, bu modelin şehrimizde yayılmasını temenni ediyorum.