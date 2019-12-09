Özersay Girne’de seminer verdi

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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi'nin (GÜDENMER) organize ettiği "Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları" başlıklı seminerde sunum yaptı. Girne Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, GÜDENMER Başkanı Enver Yetkili, Genel Sekreter Fehmi Tokay, rektör yardımcıları, International Political Economy (IPE) Club temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları" başlıklı seminer, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. GÜDENMER Başkanı Enver Yetkili ile Girne Üniversitesi Rektörü İlkay Salihoğlu'nun açılış konuşması yaptığı seminerde, IPE Kurucusu Arash Sharghi ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay birer sunum yaptı. GÜDENMER'in bir düşünce kuruluşu olduğunu ve denizcilik konularının tartışılması için ideal bir platform oluşturduklarına inandığını belirten Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Başkanı Enver Yetkili, bu sebepten böyle bir semineri düzenlemenin kendileri ve katılımcılar açısından doğru bir seçim olduğuna inandığını söyledi.