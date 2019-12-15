Ukraynalı sanatçı Petro’nun resim sergisi

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resim sanatçısı Petro Smetana'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 17 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ukraynalı sanatçı Petro Smetana ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ "Müzeler, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, araştırmalar yapan, eserleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlardır" dedi.