Engelli kızıyla bağlamanın tellerine dokunuyor

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Kahramanmaraş'ınElbistan ilçesinde görme engelli evladının müzik yeteneğinden etkilenen anne, destek olabilmek için başladığı bağlama kursunda kızıyla eğitim alıyor. Elbistan ilçesinde görme engelli dünyaya gelen 20 yaşındaki Deniz Doğan, el becerisinin yanında müzik yeteneğiyle de dikkati çekiyor. Henüz iki yaşındayken Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini dinleyerek konuşmaya başlayan Doğan, ileriki yaşlarda müziğe ilgisini sürdürdü. Çocuğunun ilgisini gören anne Şadiye Güzel de kızına destek olabilmek için onun eğitim aldığı bağlama kursuna katıldı. Kurslar devam ederken eğitimini de aksatmayan genç kız, İstanbul'da Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda 3 yıl eğitim gördükten sonra Kahramanmaraş'a dönüp açık öğretim lisesini tamamladı. Doğan, özel rehabilitasyon merkezinde aldığı "kendi başına yaşama kursu" sayesinde evde işini kendisi yapabiliyor. Hayatında önemli gördüğü saz ve söz ustaları gibi hem çalıp söylemek hem de ders vermek isteyen Doğan'a annesinin desteği sürüyor. Görme engelli Deniz Doğan, müziğe merakının çocukluk yıllarından başladığını söyledi. Anne Şadiye Güzel de kızı Deniz Doğan'daki müzik yeteneğinin daha konuşmaya başladığı zamanlarda ortaya çıktığını, kızının konuşmaya başladığında kasetçalarda aşık Mahzuni Şerif'i dinlediğini söyledi. Kızının kendini bildi bileli türkü söylediğini anlatan Güzel, "Duyduğunu söylüyor, müzik kulağı çok iyi. Çok hızlı ilerledi, üç aylık bir eğitimin ardından sahnelere çıkmaya başladı. Şu an ben de Deniz için bağlama kursuna başladım, bana evde hocalık yapıyor" dedi.