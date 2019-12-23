Melih ABİ: Böyle yük taşınır mı?

BUGÜN NELER OLDU

Yollarda böyle tehlikeli araç kullananlar var.Bizi hayrete düşüren.Önlem almadan havaleli yük taşıyabiliyorlar.Sonrası kötü.Bu araçta hipodrom tarafında çekilmiş.Yük o kadar fazla ki araç salkım saçak gidiyor.Çuvallar da düşüyor haliyle.Bari halatla bağla kardeşim.Böyle olur mu?Arkadan gelen araçları insanları tehlikeye neden atıyorsun.Kendi canın da tehlikede!Arkadan gelen aracın düşen çuvallara çarpması vahim kazalara sebep olur.O yol bir tek senin değil… Herkes kullanıyor.Bunlara basacaksın cezayı ki akılları başlarına gelsin.TÜRKİYE Sakatlar Derneği Tarsus Şubesinde zaman zaman kurslar açılıyor.Açılan kurslarda Şelpe Mehmet ustanın verdiği derslerle bazı engelliler saz çalmasını öğrenmiş.Faik Dağlıkan'ın en büyük merakı saz çalmak.Sazı eski ve kırık… Alacak durumu da yok...Kendisine saz alacak bir gönüllü bekliyor.Ayrıca buraya bir çeki düzen verilmesi lazım.Engellilerin yararlanacağı ses düzeni ve mikrofon ihtiyaçları da var.Müzik aletleri, anfi lazım.Orkestra bile kurmayı düşünüyorlar.Amaçları konser verebilmek, kendilerinin sesini daha iyi duyurabilmek!Onlar istedi ben yazdım.Bundan sonrası iyi niyetli Tarsusluların… Engelli kardeşlerimize yardım etmek zor olmasın.