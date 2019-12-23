Oğlum nefessiz kalmasın

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AZİZA Molla, Lübnanlı eşi ile birlikte Lübnan'da sıradan geçen hayatları, kızlarının Kistik Fibrozis hastalığına yakalanması ile kabusa döndü. Kızlarını yaşatmak için aylık 10 bin doları bulan tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çeken aile küçük kızlarını 5 yaşında kaybetti. Kaybettikleri kızlarının ardından oğulları Eymen'i dünyaya getiren aile bir süre sonra oğullarının da ölen kızları gibi Kistik Fibrozis hastası olduğunu öğrendi. Oğlunu tedavi ettirebilmek için her yolu denediğinin belirten Aziza Molla, "Kapıcılık ve temizlikçilik yaptım. Eşim, Samir Molla Lübnan'da bankada güvenlik görevlisiydi. Şimdi ise, İŞ-KUR tarafından yerleştirilerek, bir okulda geçici olarak hademelik yapıyor. Gelirimiz ile hasta çocuğumuzun tedavi masraflarını karşılayamıyoruz. Oğlumun tedavisi için aylık 25 bin Euro değerinde olan mutasyon ilacını kullanması gerekiyor. Çaresiziz oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Yardım istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yardım isteyen Aziza Molla, "Benim dünyam yıkıldı kızım öldüğünde. Oğlumda ölürse, bende ölürüm. Çocuğumun nefessiz kalmasını istemiyorum. Bana destek vermenizi. İstiyorum. Lübnan Beyrut'ta yaşadım çocuklarımın hastalıkları yüzünden evimi sattım. Yurtdışına tedavi olmaya gitmek istedik. Bizi dolandırdılar paramızı kaçırdılar. Sokakta kaldım, 4 çocukla perişan olduk" diye konuştu.Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren pek çok organın salgı bezlerini etkileyerek fonksiyon bozukluklarına yol açan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalıktan sıklıkla akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve üreme organları etkilenir. KF hastalığından sorumlu gendeki (KFTR) bozukluk nedeni ile KF'li hastalarda salgılar susuzdur; koyulaşmış, kıvamı artmış ve akıcı özelliği kaybolmuştur. Bu anormal özellikteki salgılar akciğerde havayollarında birikerek mikropların yerleşmesine, tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına ve ilerleyici akciğer hasarına neden olur.