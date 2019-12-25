Prof. Dr. Sözen’den kurtuluş günü mesajı

BUGÜN NELER OLDU

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılına girerken, kahraman Gaziantep halkını saygı ve minnetle anan Prof. Dr. Edibe Sözen, mesajında "Gaziantep halkı, tüm imkansızlıklara rağmen, vatan sevgisiyle dolu kocaman yürekleriyle yediden yetmişe toprağına sahip çıkmıştır. Emperyalist güçlere karşı sergilediği eşsiz mücadele örneğiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olan Gaziantep, kendi imkanları ile cephane yaparak düşman işgaline tek başına karşı koyanların şehridir" dedi. Sözen açıklamasında, "Gaziantep Destanı; "Düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez" diyen Mehmet Said; nam-ı diğer Şahin Bey'in, şehit edilişinin ardından yazılan "Vurun Antepliler namus günüdür" ağıtı ile akıllara kazınan Molla Mehmet; nam-ı diğer Karayılan'ın ve annesine el uzatıldığı için kendisini siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kamil gibi kahramanların hikayesidir. Şehrin direncini kırmak için açlık ve yokluğa mahkum edildiği o günlerde Gaziantep halkı, boyunduruk altına girmek yerine, hür olmayı ve ölmeyi tercih etmiş ve tarihte eşi benzeri görülmemiş direnişin destanını yazmıştır" sözlerine yer verdi.