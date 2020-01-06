Kitap fuarı kapılarını açtı

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar ve 300 yayın evinin katılımıyla başladı. 2020 yılının ilk kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Çukurova Kitap Fuarı'na 400 binin üzerinde kitapseverin katılım göstermesi bekleniliyor. 9 gün boyunca açık kalacak olan bölge fuarına Sinan Yağmur, Mete Yarar ve Zafer Algöz gibi birbirinden ünlü yazar, şair ve bilim insanı katılacak. Fuarın açılışında konuşma yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bugün kapıdan ziyaretçi olarak giren çocuklarımız ileri de kültür ve sanatımıza yön verecekler" dedi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Karanlık zihniyetlerin ve cehaletin en büyük düşmanı kitaplardır. Kitap fuarları, okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanlığın hizmetine sunan kitlelerin oluştuğu müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı da onlarca yazar ve yayınevini binlerce okuyucuyla bir araya getiren bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını aydınlatacak fuarın, bu yıl da büyük etki oluşturacağına, ziyaretçi rekoru kıracağına yürekten inanıyorum" dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova Kitap Fuarı ile yıla başlamanın kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, yayınevlerinin, okuyucularla bağını güçlü tutmasının, sektörün ayakta kalmasının önündeki sıkıntıları çözdüğünü anlattı. TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de geçen yıl tüm fuarlarda ziyaretçi rekorları kırdıklarını ifade ederek bu sene yeni rekorlara ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi. Geçen yıl 363 bin 575 kişiye ev sahipliği yapan fuarda bu yıl 300 yayınevi yer alıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek.Adana Kitap Fuarı'nda olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu, "Biz bu fuarda olmayı çok seviyoruz çünkü Adanalı okurların kitaplara olan ilgisi çok büyük. Komşu şehir olan Mersin'den bile fuara gelen var. Bu yıl fuara Destek Medya Grubu olarak Destek Yayınları, Kara Karga Yayınları, Genç Destek Yayınları ve Destek Prodüksiyon olmak üzere 4 yayın eviyle katıldık. İmza günlerine Mete Yarar, Kutlu Kaan Perker, Uğur Batı, Ünal Güner, Kahraman Terzioğlu ve Ceyhun Bozkurt gibi birçok yazarımızla katılıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU