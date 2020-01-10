Temel mikrobiyoloji kursu tamamlandı

Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde her biri alanında uzman Akademisyenler eşliğinde Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi Kursu verildi. ÇÜ Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde iki gün süren 6 oturum ve 6 laboratuvar uygulaması ile tamamlanan kursa 8 farklı şehir ve 4 farklı üniversite, 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 3 özel sektörden olmak üzere toplam 26 kursiyer katıldı. "Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi" adlı kursun eğitimciliğini ÇÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Yeşim Aysan, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Prof. Dr. Osman Günnaz, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatmagün Aydın, Dr. Gül Satar, Tüt. Yük. Müh. M. Hakan Erol yaptı. Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez, mikroorganizmaların sayım yöntemleri, bakteriyel enzim taraması, bakteri izolasyonu, boyama yöntemleri ve küflerin izolasyonu ile ilgili konularda laboratuvar uygulamalarının yer aldığı kursun başarıyla sona erdiğini söyledi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar da, merkezin tanıtımını yaparak kursu başarıyla tamamlayan tüm kursiyerleri tebrik etti. Prof. Dr. Kaçar, kapanış konuşmasında Mart 2020 de gerçekleştirilecek olan "8. Çukurova Biyoteknoloji Günleri"ne biyoteknoloji alanında çalışan tüm katılımcıları davet etti.

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