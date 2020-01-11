Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İletişim fakültesinden gazetecilere kutlama mesajı

İletişim fakültesinden gazetecilere kutlama mesajı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
İletişim fakültesinden gazetecilere kutlama mesajı
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi yayınladığı mesajda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Mesajda, "10 Ocak 1961 yılında Türkiye'de çıkarılan Basın Yasası anısına kutlanan bu günde, demokratik bir toplumun yaratılmasında basının önemine bir kez daha değinmek isteriz. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Başta düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkan basın emekçileri olmak üzere, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarız" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim fakültesinden gazetecilere kutlama mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN