Bahadır Sezgin Tarsus’ta afet bölgesinde

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Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin'in Tarsus ilçesinde yağan şiddetli yağmurdan dolayı sular altında kalan arazileri Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile birlikte inceledi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı makamında ziyaret edip, sel afetinin yarattığı tahribat hakkında detaylı bilgi alan TZOB Genel Başkan vekili Sezgin, daha sonra Başkan Veyis Avcı ile birlikte şiddetli yağışlardan büyük zarar gören köylerdeki arazilere giderek, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve arazileri sular altında kalan üreticiler, TZOB Genel Başkan vekili Sezgin'e, son yağışlarla birlikte yaklaşık 50 bin dekar sebze, meyve ve buğday ekili alanların sular altında kaldığını ve arazilerdeki toplam zararın yaklaşık 90 milyon lira olduğunun altını çizdi. Başkan Avcı, bölge olarak büyük bir afet yaşadıklarını ve üreticilerin zararlarının tam olarak belirlenmesi için hasar tespit komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.