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Bahadır Sezgin Tarsus’ta afet bölgesinde

Genel Başkan vekili ise Ziraat Odası Başkanı ’nın şahsında tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Şiddetli yağışların yol açtığı afetiyle sular altına kalan üreticilerimizin zararlarının hasar tespiti yapıldıktan sonra, ve konuyu iletip, mağduriyetin giderilmesini isteyeceğiz. Bu ziyaretimizle çiftçilerimizin acılarını paylaşırken, gördükleri zararın karşılanması konusunda girişimlerde bulunacağız. Hasar gerçekten çok büyük ve çok üzgünüz” dedi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 12.1.2020
Bahadır Sezgin Tarsus’ta afet bölgesinde
TÜRKIYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin'in Tarsus ilçesinde yağan şiddetli yağmurdan dolayı sular altında kalan arazileri Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile birlikte inceledi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı makamında ziyaret edip, sel afetinin yarattığı tahribat hakkında detaylı bilgi alan TZOB Genel Başkan vekili Sezgin, daha sonra Başkan Veyis Avcı ile birlikte şiddetli yağışlardan büyük zarar gören köylerdeki arazilere giderek, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve arazileri sular altında kalan üreticiler, TZOB Genel Başkan vekili Sezgin'e, son yağışlarla birlikte yaklaşık 50 bin dekar sebze, meyve ve buğday ekili alanların sular altında kaldığını ve arazilerdeki toplam zararın yaklaşık 90 milyon lira olduğunun altını çizdi. Başkan Avcı, bölge olarak büyük bir afet yaşadıklarını ve üreticilerin zararlarının tam olarak belirlenmesi için hasar tespit komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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