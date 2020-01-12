Fırıncılar dert küpü

BUGÜN NELER OLDU

Fırıncılar Odası'nın bir süre önce yapılan genel kurul sonucunda seçimi kazanan Ali Çelik başkanlığındaki yeni yönetimi, sektörün sorunlarının çözüme kavuşturulması için kolları sıvadı. Tarım ve Zabıta müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Ali Çelik, yıllardır biriken sorunlar karşısında fırıncı esnafının adeta kan ağladığını belirterek, ruhsatsız çalışan kayıt dışı fırın sorunu başta olmak üzere sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu. Toplantıya katılan tarım ve ilçe zabıta müdürleri ise sorunların çözümüne yönelik çaba içinde olacaklarını vurguladı. Mersin Fırıncılar Odası'nın yeni yönetiminin ev sahipliği yaptığı toplantıya, İl Tarım Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Yılmaz Kaya, Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Yenişehir Zabıta Müdürü Ahmet Kurt, Mezitli Zabıta Müdürü Cüneyt Taşkıner, Toroslar Zabıta Müdürü Alim Sevim ile Akdeniz Ruhsat Müdürü Fatih Kaytancıoğlu katıldı.