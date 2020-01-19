Kitaplarla yaşayan ŞEHITLER

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yaptığı saldırıda şehit düşen Adanalı ikiz kardeşler polis memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç' un isimleri Ceyhan ilçesinde Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphaneye verildi. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin girişimleri Yaşayan Şehit Kütüphaneleri'nin destekleriyle açılan kütüphanede duygu dolu anlar yaşandı.Açılışa Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, şehitlerin babası Ali Oruç, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Meltem Kaya, "Vatan için gözünü kırpmadan şehit olanlar sayesinde bugün buradayız. Şehit kardeşlerimiz Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç adına yaptırdığımız kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bana bu fırsatı veren Ali Oruç amcama çok teşekkür ediyorum" dedi.Büyük bir gurur yaşadığını belirten baba Ali Oruç, "Biz şehit aileleri olarak vatan için canını veren çocuklarımızın isimlerinin yaşatılmasından büyük gurur duyuyoruz. Benim biricik evlatlarımın adları artık bu okulda öğrenci kardeşleri ile birlikte yaşayacak. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya bu teklifi getirdiğinde hiç düşünmeden 'evet' dedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kaymakam Dr. Yılmaz ise 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını belirtti. Kaymakam Dr. Yılmaz, Ali Oruç'a, ağabeyleri Mustafa Oruç'a, Başkan Kaya'ya plaket öğrenciler ise çiçek verdi. Konuşmaların ardından Şehit Polis Memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşti. Kütüphaneyi gezen baba Ali Oruç şehitlerinin duvarda asılı fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba, "İnşallah burada büyük insanlar yetişecek" dedi

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