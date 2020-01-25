Vali Gül: Medya herkese lazım

Gaziantep Valisi Davut Gül, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan medyanın önemine dikkat çekerek, "Bilgi alma ve sesini duyurma bireyler için çok önemli. Aynı şekilde milletimiz ve devletimiz içinde medyanın doğru haber vermesi çok önemli. 15 Temmuz kalkışmasında bunu çok iyi gördük. Medya bir gün herkese lazım olur" diye konuştu. SABAH Gazetesi Adana Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar, Turkuvaz Abone Dağıtım Bölge Müdürü Tolga Baraner ve Gaziantep Temsilcisi Mehmet Boncuk, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Gül, medyanın önemine dikkat çekerek, "Objektif habercilik vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmaları açısından çok önemlidir" dedi. Vali Davut Gül, "Objektif ve sorumlu yayıncılık ilkesiyle çalışan medya toplumların ve milletlerin hayatında çok büyük öneme sahiptir. Medya herkes için önemlidir. İnsanlar belki çoğu zaman 'ihtiyaç olmaz' gibi bakabilir ama bir gün herkese lazım olur. O gün de önemi anlaşılır" diye konuştu. SABAH Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ise ülkemizin çok çetin bir coğrafyada yer aldığını, emperyalist ülkelerin bölge üzerinde hesapları nedeniyle sürekli karışıklık çıkarmak istediğini belirterek, yerli ve milli medyanın önemine dikkat çekti. Ramoğlu, "SABAH olarak milletimizin ve devletimizin geleceğine kast eden yaklaşımlara karşı mücadele vermeye devam ediyoruz" dedi. Gaziantep'in de tıpkı Türkiye gibi son yıllarda hızlı bir gelişme içinde olduğunu gördüğünü kaydeden Ersin Ramoğlu, "Bölgede görev yapmaya başladığımdan bu yana Gaziantep her alanda büyük değişimler ve gelişmelere sahne oldu. 15 yıl önceki Gaziantep ile bugünkü Gaziantep arasında dağlar kadar fark var. Gazete olarak gazi kentin ilerleyişine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya, sesini Türkiye ve dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, üniversitenin kent yaşamına olan katkılarına dikkat çekerek, "Üniversitemiz kısa sürede büyük mesafeler kat etti. 10 yıl içinde başarı sıralamasında üst sıralara tırmandık. Medya bizim için çok önemli. İletişim Fakültemizi açarak sektöre nitelikli insan gücü kazandırmak için yoğun bir program uyguluyoruz. Son olarak da bir radyo kurarak yayıncılığa da girdik. Burada öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirme imkanı bulacağız" dedi. Şehitkamil ilçesindeki hizmetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da ilçenin ve Gaziantep'in yaşadığı değişime dikkat çekti. Fadıloğlu, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yeni projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kaynakların etkin ve verimli kullanması için uyguladığımız projelerimizin vatandaşlara duyurulmasında SABAH'ın önemli katkıları oluyor" şeklinde konuştu.

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