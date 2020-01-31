Başkan Uludağ: Konseyin kararlarını önemsiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Kent Konseyi binasında geleneksel hale getirilen sabah kahvaltısı programına katılan Başkan Bilal Uludağ, konseyin tavsiyelerini önemsediklerini söyledi. Dr. Alper Pişkin, Prof. Dr. Hatice Çubukçu, Prof. Dr. Turgut Çürük, Mahmut Nimet Dalkır; Eğitim, Kültür, Spor, İmarlı Yapılaşma ve Tarım başlıklı gündemleri mevcut durum, sebep-sonuç itibarıyla paylaşım yaparak Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a her alanda gönüllü hizmete hazır olduklarını ifade ettiler. Prof. Dr. Duygu Saban, Cumali Yakan, Yüksek Mimar İlknur Aslan'ın da katıldığı programda; hafta sonu açık hava market projesi, katı atık yönetimi ve kompost üretimi, kentsel ve yerinden yapılaşma konularında yaklaşık 4 saatlik fikir alışverişi yapıldı. Programa Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın yanı sıra Sedat Özçelik, İbrahim Akyürek, Fatih Kaya, Sibel gür, Veysel Yıldız, Hakan Çevik, Ayla Emrahoğlu ve Feyhan Özkılınç da iştirak etti.