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’ balesini ilk kez sahnelediler

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Arda Boyları’ balesini ilk kez sahnelediler
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahne ve dans teknikleriyle düzenlediği 'Arda Boyları" balesinin prömiyerini gerçekleştirdi. Dünya prömiyeri 2012'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan, birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep'in hikayesini anlatan eser, Mersin Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanılarak anlatımı, orkestranın eklenmesiyle de müziği zenginleştirilen eser, iki perde olarak sahnelendi.Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin, koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yaptı. Trakya bölgesine ait türküleri çalan orkestraya, bağlama sanatçıları da eşlik etti.
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Arda Boyları’ balesini ilk kez sahnelediler
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