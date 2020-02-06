ÇDSO’dan yaylı çalgılar konseri

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Adanalı sanat severleri barok müziğin hakim olduğu 17.yüzyıla götürmeye hazırlanıyor. 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserin şefliğini barok müzik alanında uzmanlaşmış Emre Tamer yapacak. Bu haftaki konserin solistleri, Emre Tamer'in kız kardeşi keman sanatçısı Ebru Tamer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Basmacıoğlu kanunla akrabalığı olan klavsen enstrümanı çalacak ve bugüne kadar 26 ülkede konserler veren, katıldığı yarışmalarda birincilikleri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı Cem Sevgi yer alacak.