Kaldırımlar yayaların ama hala bunu anlamayanlar var

BUGÜN NELER OLDU

Kaldırım işgalleri artık can sıkmaya başladı.Kimisi işyerinin sandalyesini masasını koyar.Kimisi aracını kaldırıma park eder.Burası da sosyete pazarının olduğu alan.Maalesef sıra sıra dizilmişler.Muhtemelen hepsi birbirini görüp koymuş.Yaya nereden yürüsün, umurlarında değil ki!Kardeşim aracını oraya koymuşsun… Yayanın birisi sinirlenip çizse bir dünya para harcayacaksın.Biraz ileride ara yollar var.Git oraya koy iki adım da yürü be!İnsanların yürüme yolunu niye gasp ediyorsun?Aklın yok mu senin?merkezde bulunan Küçük Minare Cami geçen hafta geçici olarak ibadete kapatıldı, cemaat acil çözüm bekliyor.Tam kent merkezinde bulunan ve gündüz saatlerinde halkın büyük ilgi gösterdiği Cami cemaati prefabrik mescit isteğinde bulunuyor.Çevredeki esnaflarda bir yıl kapalı olarak tadilatta kalması beklenen Caminin kapalı olması sırasında sorun yaşamamak için hemen ön tarafındaki büyük boşluğa prefabrik cami yapılmasını istiyorlar.Muhammed Tufan bu konuda Tarsus Belediyesinin yardımcı olması gerektiğini söyledi.